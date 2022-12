Addio Mihajlovic | Donnarumma | Romagnoli | Calabria | Totti e quelli per cui tutto cominciò con Sinisa

Agenzia ANSA

... nato prima del matrimonio con Arianna: 'Se qualcuno mi delude...' Chi è la moglie di, Arianna Rapaccioni: il matrimonio lungo 26 anni e i 5 figli È morto Sinisaall'ex ...Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha dedicato la serata a Sinisa, ospite nell'... Ritorno sul palco anche per Colapesce e Di Martino, Splash , Levante, Vivo , Coma_Cose, L'. ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio "Da ieri non ho più un fratello. E anche se di questo legame di sangue a volte ormai si abusa, nel parlare di amicizie, non mi sento di esagerare nel definirlo così".We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...