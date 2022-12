Vaticano | processo al cardinal Becciu | Parolin sarà in aula come testimone

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Città del– Il segretario di Stato della Santa Sede,Pietro, verrà ascoltato tra i testimoni dell’accusa nell’ambito delche si sta svolgendo inper la compravendita di un palazzo a Sloane Avenue a Londra, e che vede tra gli imputati ile Angelo Maria. Nell’ambito del procedimento la Segreteria di Stato, l’organo della Santa Sede che è al centro della vicenda, si è costituita parte civile. La testimonianzaresa nell’ultima decade di gennaio, prima probabilmente chesi rechi a Lourdes per un incontro internazionale di media cattolici. In caso contrario, la testimonianza potrebbe slittare all’indomani del viaggio apostolico di Papa Francesco in Sud Sudan, che ...