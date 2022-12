Suggeritori a test patente | indagine Cagliari si allarga

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sil'della Polizia di Stato disulla truffa per conseguire ladi guida grazie a "" esterni dotati di strumenti tecnologici. Dopo la denuncia, lo scorso 2 ...

Polizia di Stato di Cagliari sulla truffa per conseguire la patente di guida grazie a "" ...uomini della Sezione criminalità diffusa della Mobile hanno sorpreso l'uomo che "truccava" il. ...Così è scattata la perquisizione personale del 25enne che nascondeva su di sé il resto del kit tecnologico per comunicare con icomplici. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di casi ...