Somma Vesuviana | auto contro furgone | 2 morti in un incidente stradale

Due giovani sono morti sul colpo in un incidente automobilistico avvenuto questa notte lungo la Ss 268 del Vesuvio, nel comune di Somma Vesuviana (Napoli). Per cause in corso di accertamento, un'auto al cui interno viaggiavano un 19enne (alla guida) e una donna in fase di identificazione avrebbe invaso la corsia opposta di marcia.