Sinisa Mihajlovic | il cordoglio delle squadre

'Lo ricorderemo come merita con l'abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente'. "La Lazio piange la scomparsa di: un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha ...L'ex compagno di squadra all'Inter, Ivan Ramiro Cordoba, ricorda, scomparso a 53 anni. Guarda il ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio FOTO - VIDEO - La famiglia: 'Morte ingiusta e prematura'. Mancini: 'Giorno che non avrei mai voluto vivere'. Lega Serie A: 'Icona di calcio e di vita'. Meloni: 'Ha lottato come un leone in campo e nel ...Dopo Immobile e Sarri, anche Romagnoli ci ha tenuto a ricordare Sinisa Mihajlovic, determinante per la sua crescita calcistica. Il difensore ha esordito così ai canali ufficiali della Lazio: «Era una ...