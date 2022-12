Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni | addio all’ex calciatore

(Di venerdì 16 dicembre 2022)oggi venerdì16 dicembre 2023 all’età di 53, a causa di una grave forma di leucemia con cui conviveva dal 2019, L’ex allenatore di calcio serbo lascia la moglie e Arianna e 5 figli. Sono stati proprio i familiari ad annunciare la morte di Miha. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi, con amore e rispetto, in particolare la ...

Lutto nel mondo del calcio., fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, è morto in una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019annunciò in conferenza stampa di essere malato di ...Ha combattuto, ma stavolta il mostro era davvero invincibile.non ce l'ha fatta. Il tecnico ed ex campione serbo è morto oggi a 53 anni, sfinito da forma acuta di leucemia diagnosticata nell'estate del 2019. Le condizioni disono ... Addio a Mihajlovic, il duro dal cuore grande: è morto di leucemia a 53 anni Dalla Coppa dei Campioni con la Stella Rossa alla panchina "inaspettata" al Bentegodi: i momenti più belli della carriera di Mihajlovic ...