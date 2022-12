Sciopero generale oggi | 16 dicembre 2022 | a rischio bus | metro e treni Tutti gli orari

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Venerdì nero per chi deve spostarsi16a causa delloproclamato nei trasporti ma anche in altri settori per protestare contro la Manovra economica del governo. Le proteste, indette dai sindacati Cgil e Uil in tutta Italia per protestare contro la Legge di Bilancio, sono iniziate in settimana ma arriveremo al culminecon una raffica di stop: trasporti, scuola, benzinai in autostrada. Lointeresseràdiverse regioni: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Provincia di Bolzano, Campania, Liguria, Toscana, Basilicata, Lombardia, Molise, Lazio e Sardegna.vi sarà inoltre una manifestazione finale alle ore 10 in piazza Madonna di Loreto a Roma dove il ...