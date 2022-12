Sanità | Lai Pd | ' bocciato aumento fondi | da destre decisioni irresponsabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Per lapubblica, nella manovra finanziaria, non ci sono le risorse sufficienti per rafforzare, come necessario, un sistema con molte criticità, di organico e di infrastrutture soprattutto, che produce quale diretta conseguenza disservizio, lunghe liste d'attesa e pronto soccorsi e reparti sguarniti degli operati sanitari necessari". Lo dice Silvio Lai, deputato Pd. "Il governo però guarda altrove e stamani haun emendamento del gruppo PD finalizzato ad aumentare la dote del Fondo sanitario nazionale di 2,5 miliardi per il 2023 e di 800 milioni per il 2024 al fine di garantire l'immediato adeguamento degli organici e degli stipendi del personale sanitario", prosegue Lai. "Responsabilmente avevamo previsto la copertura della misura prelevando risorse sugli extraprofitti per quei soggetti con Ires superiore a 5 ...