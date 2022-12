Piangiamo un grande laziale Claudio Lotito sulla morte di Mihajlovic

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Morto Sinisa, la commozione e il ricordo diper ilcampione scomparso. «La S.S. Lazio piange la scomparsa di Sinisa: un, un guerriero in campo e nella vita. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e la tempra». L'ha detto il presidente della Lazioricordando Sinisa, scomparso a Roma. «Di questo combattente dalcuore - aggiunge - resterà una traccia indelebile nella storia della Lazio, non solo per essere stato Campione d'Italia ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha ...