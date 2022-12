Bologna Basket

... come gazebi, affissioni, campagne elettorali, proselitismo,, riunioni, etc.), non è ...parte dei cittadini - si continua ancora oggi a procrastinare e rendere fumosi i progetti dei...Intanto oltre aigiocatori sarà della gara di sabato, anche, l'attaccante Mattia Celestre che ... Stiamo provando altri giocatori ma, prima di adempire ai, vogliamo osservarli bene ... NUOVI TESSERAMENTI E RISOLUZIONI: C'E' OKOYE PER ... GROSSETO - Dopo Cretella, si allarga ancora la rosa del Grosseto calcio. La società del patron Lamioni ufficializza di aver acquisito le prestazioni ...Domani 15 dicembre inizierà infatti il nuovo corso gratuito per arbitri, aperto a persone dai 14 anni ai 40 anni di età ...