Mondiali | Infantino | “In Qatar un successo ma dal 2026 cambieranno!”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gianni, numero uno del principale organo politico del calcio, la FIFA, ha espresso in conferenza stampa, tutto il suo entusiasmo per la riuscita dell’edizione di2022, ed ha parlato anche dei prossimiin Nord America. “Un incredibilesu tutti i fronti. Il principale sono i tifosi, il loro comportamento, l’atmosfera gioiosa, l’unione delle persone. L’incontro dei fan con il mondo arabo è stato molto importante per il futuro di tutti noi. Per quanto riguarda le partite, abbiamo visto alcune partite incredibilmente competitive, alcune sorprese, alcuni grandi gol. Poi è stato un Mondiale molto onesto sul campo, nessuna simulazione, pochi cartellini gialli e rossi. Il complimento principale va ai giocatori e agli allenatori che hanno mantenuto la calma, e ovviamente agli arbitri”, dice ...

Il Fatto Quotidiano

Voglio dire, Musk di certo sbaglia: ma non vi sentite un tantino ipocriti - Giannie la Fifa dicono "no" al messaggio di Zelensky durante la finale dei. Hanno ragione e vi spiego ...Gianni, presidente della Fifa, chiude l'edizione deidi calcio più polemica di sempre e si prepara a coronare l'impresa con una rielezione assicurata. Non sono state proposte ... Mondiali, Infantino: “Diritti La Fifa protegge il calcio. Sui morti in Qatar cifre non reali” di Marinella Mondaini Il presidente della FIFA Gianni Infantino pare abbia rifiutato di trasmettere il discorso di Zelenskij prima del calcio d'inizio della Finale dei Mondiali. Nella conferenza stamp ...Non ci sarà nessun intervento di Zelensky prima dell’attesissima finale dei mondiali di calcio in Qatar. La Fifa ha negato al presidente ucraino la possibilità di lanciare un messaggio per la pace pri ...