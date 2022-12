Mondiali 2022 | la Fiorentina autorizza Gonzalez a volare in Qatar per la finale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laha concesso al suo attaccante, Nico, di assistere di persona alladeidifra la sua Argentina e la Francia in programma domenica alle 16 a Doha. L’esterno era stat costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un infortunio muscolare riportato in allenamento, ed ora è stato quindi invitato dal ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni ad assistere alla gara. Ora, il club viola, come confermato dal direttore generale Joe Barone, gli ha dato il permesso:partirà domani e farà ritorno a Firenze lunedì. SportFace.

