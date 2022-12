Mihajlovic | Bonaccini | ' un campione e un grande uomo coraggioso'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Se ne è andato Sinisasul campo e in panchina e, bolognese di adozione. Ho avuto il piacere di conoscerlo in questi anni a Bologna e mi hanno sempre colpito il suo sorriso e la sua forza. Ciao Sinisa". Lo scrive su Twitter Stefano

IL GIORNO

... e dal governatore dell'Emilia Romagna Stefano: "Dai Sinisa, vinciamo anche questa!". ... "sa caricarsi il peso sulle spalle e andare avanti per la sua strada come nessun altro. È ...... e dal Governatore dell'Emilia Romagna Stefano: "Dai Sinisa, vinciamo anche questa!". Il ... Il mondo del calcio e non solo fa il tifo per Sinisa. . Morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni. L'annuncio della famiglia: "Ingiusto e prematuro" È morto a Roma Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna. Il tecnico si è spento all’età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta. Si erano sparse le prime voci sull’aggrav ...L’ex calciatore e allenatore serbo era malato di leucemia dal 2019. I successi con la Stella Rossa e la carriera in Italia con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter: l’ultima panchina da allenatore con il Bo ...