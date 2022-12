Max Pezzali al Circo Massimo per la prima volta | ecco la data del grande evento e quando comprare i biglietti

Corriere dello Sport

annuncia oggi Il Circo: l'unico imperdibile appuntamento estivo che farà tappa a Roma, continuando a coinvolgere intere generazioni con veri e propri momenti iconici e di travolgente ...Al via la prevendita dei biglietti peral Circo Massimo di Roma nel 2023. L'artista si esibirà nella capitale per un appuntamento live unico, in una location straordinaria, che ha accolto i più grandi nomi della musica ... Max Pezzali torna a Roma: il 2 settembre sarà al Circo Massimo Max Pezzali annuncia oggi Il Circo Max: l’unico imperdibile appuntamento estivo che farà tappa a Roma, continuando a coinvolgere intere generazioni con veri e propri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...