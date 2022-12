(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’DI. “MI SONO ROTTA UNA MANO”INFORTUNATA:È SUCCESSO LA CRONACA DELLA DOPPIETTA DELLE AZZURRE PERCHÈ È STATO CANCELLATO IL SUPERG IN VAL GARDENA: “PECCATO PER IL KO DI” LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO VIDEO: “MI SONO ROTTA LA MANO” VIDEOVINCE LA: HIGHLIGHTS E SINTESI IL MONTEPREMI DI11.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su questa: vi aggiorneremo sulle condizioni di...

OA Sport

E, come bonus, una tenuta per affrontare le piste dacon il giusto spirito, quello del glamour ... palazzetti gremiti e fan in adorazione: Alessandra Amoroso è tornata ad esibirsi. Scegliendo ...Entrambe le azzurre nel corso di questa stagione hanno dimostrato di valere questo risultato, capaci di mixare precisione nel tiro e velocità suglistretti. In particolare la sappadina sembra ... LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2022 in DIRETTA: trionfa Elena Curtoni, infortunio per Sofia Goggia. Cosa si è fatta SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA la prima discesa femminile sulla Corviglia e il SuperG maschile sulla Saslong. Sofia Goggia a caccia del tris stagionale n ...Con due gare di slalom gigante in Alta Badia il 18 e 19 dicembre, gli sciatori alpini si divertiranno un mondo. Puoi scoprire come seguire l'azione in TV ...