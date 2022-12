LIVE – Biathlon | sprint femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Latestuale delladi-Le, terza tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Sulle nevi francesi saranno cinque le azzurre al via: Samuele Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Hannah Auchentaller. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.34 – Un errore per Chevalier-Bouchet 14.33 – Che poligono e che gara di Denise Herrmann! La tedesca è in testa al secondo poligono nonostante un errore a terra. Samuela Comola ha sbagliato in piedi, una volta 14.32 – Comincia la gara di Dorothea Wierer! 14.30 – Anche la norvegese ...