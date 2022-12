L' annuncio | il trapianto di midollo | le prime dimissioni | Mihajlovic e la lotta alla leucemia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sinisaè morto oggi a Roma all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Bologna annunciò la scoperta della malattia in conferenza stampa il ...

Sinisa Mihajlovic è morto oggi a Roma all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Bologna annunciò la scoperta della malattia in conferenza stampa il ...'Dopo la leucemia, tre cicli di chemio e undi midollo, il Covid è stato come bere un ... Il 27 marzo 2022 l'che la leucemia era tornata ad aggredirlo e il nuovo ricoverato al Sant'... Sinisa Mihajlovic è morto, aveva 53 anni L’ex allenatore era malato da tempo, nel 2019 aveva annunciato la scoperta di una brutta malattia. Il 29 ottobre 2019 il trapianto di midollo osseo al Sant’Orsola di Bologna, il 22 novembre le ...L'ex calciatore serbo si è spento all'età di 53 anni dopo una lunga malattia, annunciata nel luglio 2019 e combattuta con tenacia in questi anni ...