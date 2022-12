La Tv? Ormai è affare del web

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La tv si prepara a spostarsi online Internazionale (The Boserver), di Vanessa Thorpe, pag. 90 Molte emittenti britanniche trasmetteranno solo in streaming. Ma non sarà una rottura drastica con il passato 1 hi vive nel Regno Unito difficilmente ha perso i grandi eventi televisivi delle ultime /settimane: Matt Hancock, ministro della salute nel governo di Boris Johnson, ha dato sfogo a tutta la sua emotività sulla rete Itv, l’Inghilterra era impegnata nei mondiali di calcio maschile in Qatar e l’ex coppia reale ha raccontato le sue traversie nel primo episodio di un documentario intimo su Netflix, Harry and Meghan. Anche se nessuna era per me un “appuntamento imperdibile”, queste trasmissioni hanno generato commenti abbastanza insistenti. Tuttavia ci sono forti segnali che i giorni del grande pubblico, masse di persone che seguono un programma nel momento in cui va in onda, sono ...