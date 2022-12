Il pamphlet di Nordio è una vera pacchia per un cristiano asociale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Porgere l’altra guancia all’aggressore, cedere il mantello al ladro che ti vuol rubare la tunica, disinteressarsi del lavoro e del domani perché a ogni giorno basta la sua pena sono espressioni incompatibili con una struttura sociale. In realtà esse manifestano l’essenza del messaggio di Gesù, svincolato da qualsiasi interesse mondano”. Il titolo, “Giustizia”, non mi allettava, ma il capitolo “Cristianesimo” deldi Carlo(Liberilibri) per uncome me si è rivelato una. L’ex giudice oggi ministro evoca inoltre Albert Schweitzer e Johannes Weiss, convinti anche loro della natura squisitamente escatologica della predicazione di Cristo. Dio li abbia in gloria! Che poi basterebbe leggere il Vangelo senza volerlo asservire a una qualche ...

la Repubblica

Un testo - bussola per orientarsi meglio nel momento in cui Carlo, il magistrato più ... di sentenze e di decisioni della Cassazione sugellano unche non si limita a leggere la realtà ...Un testo - bussola per orientarsi meglio nel momento in cui Carlo, il magistrato più ... di sentenze e di decisioni della Cassazione sugellano unche non si limita a leggere la realtà ... Quel sottinteso nel progetto Nordio Il governo punta molto sulla manovra della giustzia. Se si dimettesse il ministro voluto da Meloni, l'esecutivo farebbe altrettanto ...