“Ha ucciso Giovanna” Choc sul marito | i due corpi trovati sul pavimento | senza vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Omicidio-suicidio a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo, Salvatore Patinella, hala ex compagna a coltellate, prima di togliersi la. Un femminicidio che ha lasciato basita la popolazione locale e l’Italia intera. È il 41enne a rendere pubblica la vicenda, pubblicando un post su Facebook poco prima della tragedia. “Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la, arrivando alla follia.mai darmi una spiegazione per la perdita: del mio unico amore meraviglioso tesoro mio, la mia principessa, il mio universo, il mio tutto, della mia casa, eravate la mia ...