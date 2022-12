Grimaldo fa gola a mezza Serie A | tre big su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono ore frenetiche in casa Juve: non solo il club bianconero si deve risollevare fuori dal campo (intercettazioni, cambio del cda) ma anche a livello di gioco, con Allegri che da mesi soffre la mancanza di esterni in salute (gli infortuni di Chiesa e Di Maria e le prestazioni a fasi alterne di Cuadrado e Alex Sandro non giovano alla causa). Per questo motivo serve dare stabilità a un gruppo che sta ancora cercando la sua identità, dei pilastri a cui affidarsi nei momenti no. Secondo Tuttosport, la società ha individuato queste qualità in Danilo, Locatelli e Illing-Junior: il primo è un punto fermo dell’allenatore livornese, capace di ricoprire tutti i ruoli della difesa. Per lui si prospetta un rinnovo di contratto fino al 2026. Il secondo perno su cui far girare la squadra è Locatelli, con il centrocampista che verrà riscattato dal Sassuolo in primavera e a cui verrà proposto ...