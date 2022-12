(Di venerdì 16 dicembre 2022)Piazza Erculea, 2 – 20121Tel. 02/35999080 Sito Internet: www.-gastronomiaurbana.com Tipologia: bistrot Prezzi: sfizi 5/30€, calice 8/14€, cocktail 14€ Chiusura: mai OFFERTAè il chiosco urbano gastronomico frutto del progetto di Matias Perdomo, Simone Press e Thomas Piras, già nomi noti del ristorante Contraste, in cui l’offerta cambia con il mutare delle ore della giornata e in base alla esigenze della clientela. È una proposta, inoltre, che esce fuori dai soliti schemi della ristorazione, proponendo piatti che non hanno una suddivisione schematica tradizionale, ma che possono essere consumati come e quando si vuole, singolarmente o in condivisione. Noi lo abbiamo provato all’ora dell’aperitivo, rimanendo molto soddisfatti soprattutto per l’alta qualità delle materie prime utilizzate. Scelto ...

Secolo d'Italia

I suoi scritti sono stati pubblicati, tra gli altri, in Arte y Parte (Santander), Artforum (New York), Art Nexus (Bogot), Bomb (New York),(Madrid), Flash Art (), Frieze (Londra), Lapiz (...I suoi scritti sono stati pubblicati, tra gli altri, in Arte y partee (Santander), Artforum (New York), Art Nexus (Bogotá), Bomb (New York),(Madrid), Flash Art (), Frieze (Londra), Lapiz (... Exit - Milano a Exit con Simone Di Stefano (ex leader di CasaPound). (La Repubblica) La notizia riportata su altre testate I primi si sono dati appuntamento – in circa 500 – alle 15 in piazza Fontana per dimostrare ...Lealtà azione e altri dietro lo striscione del corteo che chiede lo stop alle forniture di armi a Kiev e delle sanzioni a Mosca. Dall'altra parte ...