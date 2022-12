Del Genio su Osimhen | “E’ immarcabile | migliorato anche tecnicamente”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le parole del giornalista su VictorIl Napoli fino all’interruzione della regular season per via del mondiale, stava facendo una stagione straordinaria e uno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24

...servirà ilcreativo di Stephen King o di Oliver Stone , oppure le ricostruzioni strampalate di qualche fervente complottista. Per provare a comprendere cosa accadde davvero il 22 novembre...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... Del Genio: "Osimhen Una belva immarcabile! Gli avversari prima o poi mollano per un motivo" Questa volta non servirà il genio creativo di Stephen King o di Oliver Stone, oppure le ricostruzioni strampalate di qualche fervente complottista. Per provare a comprendere cosa ...Carlo D’Amario, Ceo e socio di Vivienne Westwood: «Gli abiti sono prodotti in Italia tra Veneto, Toscana e Sud, e lo sarà pure la linea cosmetica. Pensando ai giovanissimi».