Calcio | Milan ancora ko in amichevole | 1 - 4 contro Liverpool

Pianeta Milan

BALO E LA SUA TESTA Nel marzo 2016, quando sedeva sulla panchina del, provava ad aiutare ... Nelbisogna tirare…". DUSAN, I SERBI E GLI ATTRIBUTI Un anno fa, prima del match con ...Oggi è stato anche il giorno in cui ilha celebrato i suoi 123 anni di storia (in mattinata foto di gruppo davanti alla torta con squadra e dirigenti al completo): tra i tanti giocatori che via ... “Cristiano Ronaldo aspetta il Milan”: possibile La posizione del club Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sul profilo Instagram, Clarence Seedorf non ha nascosto il dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, deceduto all'età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Questo il messaggio dell'e ...