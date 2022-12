Bologna in lacrime per la morte di Sinisa Mihajlovic | il cordoglio del sindaco Lepore

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “L’amarezza è tanta in questo momento. Avevi stabilito conun legame forte, che andava ben oltre il rapporto sportivo, un legame sancito dal conferimento della cittadinanza onoraria. Una delle più importanti per il nostro Comune. Si discusse molto è vero, ma la scelta arrivò per la profonda connessione emotiva che ci aveva unito a te, proprio a seguito della malattia. Un fatto personale, che hai voluto rendere pubblico ed affrontare con determinazione. Insieme abbiamo gioito e sperato. Ci siamo presi in giro e guardati negli occhi con umanità in privato. Daho avuto l’onore di accoglierti e lo ricordo con affetto. Oggi siamo tutti molto colpiti dalla notizia della tua prematura scomparsa. Ci stringiamo forte alla famiglia. Esprimo pubblicamente ilcommosso di. A te Mister, rivolgiamo ...

BolognaToday

"Ho passato la notte a piangere e ancora adesso homa non sono di paura " aveva raccontato l'allora tecnico del" io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a ..."Ho passato la notte a piangere e ancora adesso homa non sono di paura " aveva raccontato l'allora tecnico del" io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a ... È morto Sinisa Mihajlovic. Il ricordo dell’uomo che giocava “per vincere” L'ex calciatore e tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic non è riuscito a vincere la sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta che lo aveva colpito nell'estate del 2019 ...Tre anni fa gli era stata diagnosticata la leucemia. Era ricoverato da domenica 11 dicembre presso la clinica Paideia ...