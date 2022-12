Atalanta-Nizza oggi in tv | data | orari e diretta streaming | Amichevole 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La, l’o, latv e lodi, matchche i nerazzurri giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A. Archiviato il test di martedì contro il Real Calepina, i bergamaschi guidati da mister Gian Piero Gasperini sono pronti a tornare in campo per la prima vera sfida di prestigio di questa sosta invernale contro i francesi. Una gara molto importante, che permetterà al tecnico di ricevere delle indicazioni in vista del prossimo 4 gennaio. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 e sarà trasmessa intv su Sky Sport ed insu Now e SkyGo. SportFace.

Nizza-Atalanta, info tifosi L'amichevole con l'Atalanta riporta in voga Bergamo nella città francese, nella quale l'allenatore di Gorlago ha trascorso anni memorabili ..."Pre-partita, ritrasmissione dell'incontro e post-partita, ovvero 5 ore di diretta su tutte le piattaforme del club per una buona causa!". Questo l'annuncio ufficiale del Nizza, l'amichevole contro l' ...