Un curricolo verticale di Storia ed Educazione Civica per il XXI secolo e la rete “LabSto21”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sei anni sono trascorsi da quel famoso appello lanciato da Cesare Grazioli rivolse ai docenti della disciplina “” delle scuole secondarie superiori per spingerli (facendone emergere tutte le necessità pedagogiche e storiche, naturalmente) a insegnare laanche degli ultimi cento anni. Grazioli osservava – scrive Daniele Boschi – “che, vent’anni dopo l’emanazione del decreto Berlinguer, non era raro imbattersi in classi che arrivavano agli esami di Stato con programmi diche non andavano oltre la fine della Seconda guerra mondiale”. L'articolo .