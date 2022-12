Striscia la coppia Iacchetti-Greggio scoppia | cosa succede

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dal 12 dicembre scorso la storicadi co-conduttori formata da Enzioed Ezioè tornata a presentare il programma satirico più famoso e longevo della rete ammiraglia Mediaset,la Notizia. Eppure, a soli tre giorni dal loro rientro dietro al bancone del TG satirico, stasera, 15 dicembre, non vedremo il duo affiancarsi: al posto di Enzo, infatti, ci sarà un altro volto ben noto – e storica spalla di– che esordirà per la prima volta ala notizia, Enzonon affiancherà Ezioè successo Nella puntata in onda stasera, 15 dicembre, dila Notizia non vedremo Enzoa ...