Quattro chili di cocaina pura in auto | arrestato 48enne

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hannoper detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Marrone,di Mugnano. Durante una perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4di, divisi in 4 panetti. La droga era nascosta nel cruscotto della sua, in un doppiofondo. Con lo stupefacente anche 685 euro in contante e un bigliettino sul quale era riportata una contabilità. Marrone è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Disponibile su Rakuten TV ,, Apple Itunes , Amazon Prime Video . Una moglie (1974) John ... tanto da vincereOscar tra cui miglior film straniero ed essere candidato per regia e ...Il velivolo pesa meno di 200, e quindi si qualifica come 'velivolo ultraleggero'. Gli Hexa ... sotto di sè invecegalleggianti perimetrali forniranno stabilità durante eventuali ...Arrestato corriere della droga a Mugnano (Napoli): in un doppiofondo nel cruscotto dell’auto aveva 4 chili di cocaina pura ...I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Marrone, 48enne di Mugnano ...