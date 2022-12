Nicole Murgia e Davide Donadei | Deianira svela i gossip su loro

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 dicembre 2022)saranno due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip eMarzano, ospite a Casa Pipol, ha un po’ parlato di. Nonndo molto in realtà, ma facendo più che altro un sunto. “L’argomento piccante è la storia Deganello e. Come sappiamo Alessandroè un calciatore ed è il fratello di, concorrente che entrerà al Grande Fratello Vip. Deganello aspetta un figlio da, ma lui è sposato con una tale Eleonora Mazzarini ed ha altri figli con lei. Questo è stato un colpo di scena perché lui se l’è data a gambe levate e l’ha lasciata. Lei comunque ha deciso di portare avanti questa gravidanza e per questo motivo ha ...