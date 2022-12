Maddison elogia Messi | «Non sapevo se avrei visto altre partite | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’elogio di James: «Perché perdersi l’opportunità di vederegiocare in questo modo» Anche Jamesrende omaggio a Lionel. Il centrocampista inglese su Twitter infatti ha parlato del 10 dell’albiceleste. Di seguito le sue parole. Wasn’t sure whether I was going to watch the rest of the World Cup after we were eliminated… but how can you turn down the opportunity to watch Leowhen he can still play to that level at the age of 35. Honestly astonishing. ?— James(@Madders10) December 14, 2022 «Dopo l’eliminazione contro la Francia ero delusissimo. Non volevo più vedere il resto del Mondiale. Poi ci ho ripensato: perché perdersi l’opportunità di vederegiocare in questo modo all’età di 35 ...