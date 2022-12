LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | Kriechmayr svetta su Odermatt e Mayer | Innerhofer 14° | lontano Paris

Leggi su oasport

13.02 Mattia Casse perde solo 4 centesimi in vetta e 26 dopo lo scorrimento. Vola nella sezione centrale!!! 7 centesimi di vantaggio!! Purtroppo sbaglia tutto al Ciaslat e lascia un secondo. Chiude solamente 22° a 1.11 clamorosa beffa!!!!!!! 13.00 Anche Stefan Rogentin è eccellente lungo tutto il percorso, esce dal Ciaslat con soli 14 centesimi, ma chiude nono a mezzo secondo! 12.59 Con il numero 29 Andreas Sander lascia solo 2 decimi nel tratto iniziale, vola dopo le Gobbe e si porta a soli 4 centesimi! Tra curva del Lago e Ciaslat si conferma e prova il colpaccio! Risulta però lento in fatto di velocità ed è solo ...