LIVE Biathlon | Sprint Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA | partito Tommaso Giacomel Johannes Boe a caccia della tripletta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:19 Vento praticamente assente al poligono. Serie pulita per il francese Fillon Mallet, accompagnato dai boati del pubblico di casa. 14:17 Dopo 1 chilometro e mezzoperde leggermente terreno, passando dietro al transalpino. Intanto si avvicina il momento delle partenze degli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma. 14:15 700 metri anche per. L’atleta di Vipiteno rifila 1,8 secondi a Fillon Mallet transitando in prima posizione. 14:13 Comincia la gara di. L’azzurro sta affrontando i suoi primi metri, mentre Fillon Mallet al passaggio dei 700 metri ferma il crono sull’1’50”7. INIZIA LAMASCHILE DI LE-BORNARD 14:09 Ci siamo, inizia il conto alla ...