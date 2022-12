Che fine hanno fatto le inchieste sulla pandemia

Orizzonte Scuola

Le vacanze dianno ci confermanoi volumi sono tornati in un alveo di normalita' sebbene non ancora pienamente allineati ai valori del 2019 e registriamo un fatturato complessivo in ...Sono contenute nel decreto Rave approvato in Senato,arriverà alla Camera subito dopo Natale, tra il 27 e il 28 dicembre. Il decreto prevede, tra l'altro,i positivi asintomatici possano ... Se il docente titolare muore, che fine fa il contratto del supplente Guida Un brutto colpo per la cosi detta ” Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi ” . Infatti, Il Governo del Uruguay è determinato ad approfondire i rapporti diplomatici e commerciali con il Marocco, per ...ROMA (ITALPRESS) – La Federazione italiana Sport Rotellistici ha concluso il 2022, anno del centenario, con una conferenza stampa nel salone ...