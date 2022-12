Avellino | i concorsi del comune diventano un caso | caos e polemiche | s’indaga su presunti brogli Il sindaco | “Colpa di pochi facinorosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un concorso annullato, altri terminati intorno alla mezzanotte, tanto. È quel che è accaduto il 9 novembre ad, dove ilha bandito 35 posti tra funzionari, impiegati e operai, tutti a tempo indeterminato. Tanti i partecipanti: quasi un migliaio in totale con qualcuno sceso anche dal nord, l’obiettivo di tornare a casa con un posto fisso fa gola. Il luogo delle prove era il centro fieristico della vicina Ariano Irpino, ma per una delle categorie messe a bando in mattinata, “Istruttore amministrativo”, si sono registrate difficoltà sin dall’inizio, come spiegato da partecipanti. Le operazioni sono andate a rilento per l’entrata dei concorrenti, che si sono lamentati perché una volta all’interno della struttura hanno scoperto che una prova che si sarebbe dovuta sostenere con mezzi ...