Un aggiornamento di Apple ha riaperto il dibattito sulla protezione dei dati

... insieme al gruppo di startup che si rifiuta di pagare le commissioni su NFT di, arriva anche Coinbase Wallet iOS che, in undell'app, ha disabilitato la funzionalità NFT. Questo ...ARRIVA ANCHEMUSIC Ma le novità non sono finite qui in quanto l'introduce altre interessanti novità, questa volta dedicate anche agli altri modelli del costruttore americano. Per ...Poche ore fa Apple ha rilasciato il nuovo sistema operativo watchOS 9.2 per Apple Watch; correte a scaricarlo immediatamente.14 DIC GeForce RTX 4060 Ti, iniziano a circolare indiscrezioni sulle specifiche: come potrebbe essere 14 DIC Svendite Amazon: Google Nest, Echo dot, super tablet 159€, -50%, LG OLED, Apple Watch ...