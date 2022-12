Yahoo Finanza

... un maggiore numero di queste cellule significa più benessere, risoluzione di problemi di, ...come stiamo e come dovremmo intervenire per aumentare il nostro benessere " spiega Eugenio, ...... un maggiore numero di queste cellule significa più benessere, risoluzione di problemi di, ...come stiamo e come dovremmo intervenire per aumentare il nostro benessere - spiega Eugenio,... Salute, Caradonna (Simcri): "Con ecosistema più sano, tutti stanno meglio" (Adnkronos) – “Un ecosistema più sano significa maggiore benessere per tutti: dove ambiente e animali stanno bene, possiamo stare bene anche noi. L’inquinamento, per esempio, ha un impatto fortemente ...In un Convegno alla Camera l’appello della Società di Medicina Rigenerativa a monitorare il nostro stato rigenerativo per scoprire se stiamo ...