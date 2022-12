Rabiot e Upamecano out in Francia - Marocco Formazioni ufficiali | ci sono Saiss ed El Yamiq

Mondiali Qatar 2022: Deschamps costretto a rinunciare a due titolari. Regraui deve fare a meno di ...Commenta per primo Adriennon sarà neanche in panchina nella semifinale di Coppa del Mondo tra Francia e Marocco . Il ... Discorso diverso perche non è in campo ma è disposizione.La Francia farà a meno di Adrien Rabiot e Dayot Upamecano. A raccontare l'indiscrezione sono i principali media transalpini, che sottolineano come i due dubbi della vigilia si siano… Leggi ...Ecco le formazioni di Francia e Marocco, che scenderanno in campo alle 20,00 per la seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Nei Bleus come anticipato non ci saranno Upamecano e ...