DailyNews 24

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio, ex giocatore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIntervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole dell'opinionista SKY Claudiosul Napoli Victor Osimhen. Ieri il premio di miglior giovane dell'anno per i Globe Soccer Awards del 2022: questo può essere davvero il suo anno Lancio una provocazione: per quanto sbagliato ... Onofri: "Giuntoli alla Juventus Una perdita enorme per il Napoli" Giuntoli Juve, messaggio per il presidente De Laurentiis sul possibile passaggio del ds del Napoli in bianconero: le ultime Claudio Onofri ha parlato del possibile passaggio in bianconero di Cristiano ...Intervenuto a CalcioNapoli24, Claudio Onofri ha parlato delle voci su un possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Per il Napoli sarebbe una perdita enorme. Lui sa vedere ...