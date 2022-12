Manovra | Gribaudo | ' occupiamo commissione | non si può discutere con nessuno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di #2023. Maggioranza, assente. Nemmeno un relatore. Un Sottosegretario si collega senza nemmeno farsi vedere in video.i banchi, non ci stiamo acosì una legge di bilancio di cui non sappiamo niente". Così Chiaradel Pd su twitter.