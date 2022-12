Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Nuovo significativo momento artistico per loSepe che, in occasione della visita per il conferimento della medaglia della città di Napoli, di Denis Mukwege, premio Nobel per la pace 2018, ha avuto modo di consegnargli ...... l'ingegnere Luigi Manzoni, l'avvocato Vincenzo Castro dell' Associazione nazionale giudici di pace, gli attori Adriano Falivene e Lucia Cassini e loSepe, autore della preziosa ... Lo scultore Domenico Sepe e la sua Sirena per il Nobel per la pace Denis Mukwege - Napoli Village - La consegna dell'opera in occasione della lectio magistralis “No peace without justice” tenuta a Castel Capuano dal dottor Mukwege, medico congolese attivista per i diritti umani ...Fra gli eventi anche una mostra su Domencio Rambelli, autore dell'ala monumentale dedicata all'asso dell'aviazione in piazza ...