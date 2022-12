LIVE Francia-Marocco 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | transalpini avanti con Hernandez | poi pali di Giroud e El Yamiq in un bellissimo primo tempo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI45+3? Fine1-0! 45+2? Lloris esce perfettamente anche suldi punizione per i Leoni dell’Atlante. 45+1? Lloris questa volta in uscita anticipa tutti e fa respirare la difesa della sua nazionale. 45? Saranno tre i minuti di recupero, intanto c’è un nuovo tiro dalla bandierina per gli africani. 44? PALO DI EL!!! Il difensore marocchino sugli sviluppi del corner si coordina ed effettua una strepitosa rovesciata che si stampa sul palo! I Leoni dell’Atlante ci credono e i tifosi spingono i loro beniamini. 43? Ounahi serve Hakimi trovando un bel corridoio, Konaté in scivolata va in contrasto ...