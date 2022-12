La nipote di Jackie Kennedy è cresciuta – non crederai mai a com’è oggi

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Jacquelineè una delle First Ladies più famose e sempre sotto i riflettori di tutti i tempi. Insieme all’essere vista come icona di moda, spesso lei era ai primi posti di tutte le liste che nominavano le First Ladies americane più influenti e ammirate di sempre. Suo marito, il Presidente John F.ha persino dato a lei parte del credito per la sua campagna politica di successo, in quanto lei appariva nelle sue campagne elettorali. La vita di Jacqueline è stata piena di alti e bassi professionali, nonché di diverse tragedie personali, ma nonostante tutto è rimasta un modello forte e amorevole per i suoi figli. Ora, la suamaggiore èed è un tributo vivente alla sua amata nonna. La laureata di Harvard non solo condivide l’amore di sua nonna per le arti, ma le assomiglia così tanto ...