All'improvviso, il 2018: riecco la guerra "all'Europa degli aguzzini", quel "banale comitato di affari di usurai" (cit. Meloni). O forse no, forseun po'. Quel poco che basta per guadagnare te...

Perché le parole con cui Giancarloboccia il Mes sono soprattutto questo: un condensato di insensatezze che, a prenderle per quel che appaiono, viene da dire: 'Claudio Borghi, esci da ...... 'Sia messo agli atti che il Terzo polo è'. Si discuteva del price cap, e della ... Il tutto sotto lo sguardo perplesso di Giancarlo, che scuoteva il capo: 'A Bruxelles non ce lo ... Giorgetti fa l'antieuropeista sul Mes, ma ora il governo è solo in Ue Il ministro dell'Economia, costretto a dire una parola di chiarezza sulla ratifica del Fondo salva stati, cincischia mettendo in fila una serie di strambezze. Ma a promuovere il varo del trattato deve ...