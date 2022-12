Gazzetta – Juve | Iling-Junior rinnova fino al 2027 | per Allegri è il vice Kostic

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-14 13:17:24Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: L’ala inglese classe 2003 promosso a: manca solo l’ufficialità per il nuovo contratto Il futuro di Samuelè targato ancorantus. L’estensione del contrattoal(come anticipato: accordo fatto, manca solo l’ufficialità) mira a consolidare il percorso nel club dell’esterno mancino, che dalla ripresa della stagione sarà definitivamente inquadrato nella rosa della prima squadra. Maxlo vede come, a tutta fascia: il classe 2003 ha avuto già un impatto importante nelle prime apparizioni in Champions League e in Serie ...

nella Juventus Next Gen il suo percorso di maturazione, lasciandosi definitivamente alle spalle il brutto infortunio che lo ha rallentato nella passata stagione.