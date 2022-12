Gauche Qatar | se ora nel Pd parte la faida

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I valori. A parlare di «valori», e poi ad osservare l'abbondanza dei dodici chili di banconote - 1,5 milioni di euro in contanti- sequestrati dalla polizia, be', qualcuno degli ex berlingueriani deve aver equivocato. Spicca uno sparuto gruppo d'indomiti che infiammano il dibattito politico attorno alla; e s' inerpicano sull'impossibile difesa a oltranza della sinistra oggi ingorgata nello scandalo. Tra costoro il politologo Piero Ignazi, dalle pagine del Domani, s' indigna non per i compagni che sbagliano un po' troppo, bensì per l'indignazione «mal riposta» della destra nei loro confronti. La quale destra sarebbe figlia del Berlusca, di Previti, delle cene eleganti; e quindi non avrebbe diritto non dico di denunciare ma neppure d'infastidirsi. Più spuntano nomi dai dossier della polizia belga (oltre alla Panzeri family, l'assistente ...