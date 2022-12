Calcio a 5 femminile | Italia-Spagna 1-3 | le Furie Rosse si impongono nella seconda amichevole

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’ calato il sipario sulladella Nazionalena dia 5contro laalla Ciudad del Futbol Las Rozas, alle porte di Madrid. Le azzurre, reduci dal 2-2 contro le campionesse d’Europaprima partita di ieri, hanno cercato di mettere sul campo iberico tutte le loro qualità. L’Italfutsal di Francesca Salvatore non è riuscita a uscire indenne comeprima sfida, venendo sconfitta 3-1 dalle padrone di casa, più convincenti sul piano della qualità e della consistenza rispetto al primo incontro sostenuto 24 ore fa. Indicazioni comunque utili per l’allenatrice della selezione tricolore al cospetto di una formazione così forte. PRIMO TEMPO – Salvatore punta sul seguente quintetto: Sestari tra pali; Borges, ...

OA Sport

