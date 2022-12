Varese | picchiava e violentava le due fidanzate minorenni | arrestato ragazzo di 20 anni

(Di martedì 13 dicembre 2022) Oliviero Russo, 20, è statoin provincia dicon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti delle sue due ex. Le giovani, una della Bassa Comasca e l’altra dalla province di, hanno trovato il coraggio di denunciarlo, senza sapere nulla l’una dell’altra, meno di aver condiviso lo stesso incubo. Le violenze sono state perpetuate per ben due, prima nei confronti di una poi dell’altra. E se dovessero essere confermate dall’esito del processo, lo vedono responsabile di abusi sessuali, pestaggi, sequestri di persona e molestie. Secondo quanto hanno ricostruiti i militari della stazione dei carabinieri di Turate, le violenze sono avvenute nel biennio dal 2020 al 2022, in momenti successivi fra di loro, quando entrambe le ragazze erano ...

IL GIORNO

la moglie, la maltrattava con l'aiuto delle sorelle, e nel farlo è stato accusato di aver ... affiliato a Cosa Nostra e residente a Busto Arsizio (), per cui è stato chiesto il rinvio a ...la moglie, la maltrattava con l'aiuto delle sorelle, con modalità che, per la procura, ... affiliato a Cosa Nostra e residente a Busto Arsizio (), per cui è stato chiesto il rinvio a ... Busto, picchia e segrega moglie con l'aiuto delle sorelle: "Non ho paura, faccio strage" Due ragazze, ignare l’una dell’altra, hanno denunciato Oliviero Russo che continua a perseguitarle e minacciarle anche dopo essere stato lasciato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...