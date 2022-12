(Di martedì 13 dicembre 2022) Blitz la scorsa notteladidell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.l'edificio di via Madama Cristina, a pochi chilometri dal centro, è ...

Euronews Italiano

Blitz la scorsa notte contro la sede di Torino dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. Contro l'edificio di via Madama Cristina, a pochi chilometri dal centro, è ...Blitz la scorsa notte contro la sede di Torino dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. Contro l'edificio di via Madama Cristina, a pochi chilometri dal centro, è ... Università: bltiz contro rincari, imbrattata sede Edisu a Torino