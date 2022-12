(Di martedì 13 dicembre 2022) DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella ...

Corriere dello Sport

DOHA (Qatar) - Non solo calcio. Non solo Mondiali. Gli ex giocatori che sono volati in Qatar per assistere alla coppa del Mondo durante la giornata si svagano con tante attività. La preferita è quella ...... 'Si sono separati' Leggi anche >e Noemi Bocchi, brutta lite al ristorante: lei scoppia a ... Vedevo lui sempree la mamma sempre infelice: aveva 18 anni quando sono nata e ha ... "Totti arrabbiato come una iena, Vieri svela perché” Dopo le foto che serene e sorridenti, o quelle del primo red carpet insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi e si sono concessi la loro prima litigata in pubblico ...“Totti seguiva le regole. Anche sull’alimentazione non ha ... Non c’è un giocatore che mi ha fatto impazzire, mi potevano far arrabbiare”.